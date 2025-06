Liliana Resinovich, è il giorno di Claudio Sterpin:"ascoltato in incidente probatorio

Claudio Sterpin dice di non aver neppure guardato in faccia Sebastiano Visentin, marito di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa nel dicembre del 2021 e trovata morta il gennaio successivo, con cui da giovane l’ex maratoneta aveva avuto una relazione. Il testimone è stato ascoltato in incidente probatorio. Modalità che permette di congelare la sua testimonianza di cinque ore che potrà essere utilizzata nell'eventuale processo. Poco prima di entrare in aula però c'era stato un faccia a faccia tra i due. "L'hanno cercata tutti tranne che uno, se ne è fregato perché sapeva che non sarebbe tornata", accusa Sterpin.