Lidi ferraresi, i maranza devastano le spiagge: la denuncia del titolare di uno degli stabilimenti balneari

Barillari descrive così i teppistelli delle spiagge: cappucci calati sul volto, tirapugni, coltello. "Io faccio le ronde notturne - riprende - e nel weekend ho un guardiano. Loro sfasciano i lettini, sradicano gli ombrelloni, lasciano vetri di bottiglie rotte. Ho saputo che hanno aggredito il guardiano di un altro stabilimento. Molti dei miei colleghi dormono nei loro bagni per cercare di fermare i vandali". Poi, racconta un episodio: "Una notte ho dato un calcio alla base della piramide di lettini. I ragazzini in cima sono caduti e io ne ho afferrato uno. Non ci sono andato leggero. Il padre dopo quindici giorni è venuto da me per denunciarmi. Alla mia domanda, perché così tardi, ha risposto che era andato in vacanza in Sardegna, lasciando a casa il ragazzino. L'ho minacciato io di denunciarlo per abbandono di minore, e lui se n'è andato".