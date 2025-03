"Maranza al Sud", il dietrofront: "Non ci sarà nessun raduno a Torino"

Dietrofront dei maranza sulla sfida di invadere il Sud Italia. La challenge, che sarebbe dovuta iniziare con un raduno a Torino, era partita da Don Alì, che si proclama leader dei maranza. Ora è proprio un collaboratore del ragazzo, Frank Mash, ad annunciare il passo indietro: "Il raduno dei maranza a Torino non ci sarà. Evitate di venire perché tanto non ci sarà nulla, è stato solo un annuncio lanciato sui social per avere più visibilità da parte dell'autore del messaggio, quindi non preoccupatevi".