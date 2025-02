"Maranza", l'appello: "Raduno in centro a Torino e poi tutti insieme al Sud"

È Torino uno dei punti nevralgici della "challenge" lanciata sui social con la minaccia di invadere il Sud Italia per dare vita a tafferugli di strada. In un video, un 24enne streamer torinese di origini marocchine, molto conosciuto, lancia l'appello: "Ascoltatemi tutti bene, sta parlando il capo dei 'maranza'. Ho deciso di fare un raduno di maranza in centro a Torino l'1 marzo. Appena facciamo un raduno là, andiamo tutti insieme a Sud".