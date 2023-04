Madonna di Trevignano, i dubbi dell'ex seguace: "Gisella non ha nulla a che fare con Dio"

Emergono nuove testimonianze sulla Madonna di Trevignano Romano e sulla sedicente Gisella Cardia. Dopo le voci di una sua fuga all'estero, smentita dall'associazione della stessa Gisella, aumentano i dubbi e i racconti degli ex fedeli che hanno assistito in questi anni alle attività della donna tra lacrimazioni, messaggi soprannaturali, apparizioni e presunti miracoli. In particolare, a "Mattino Cinque News" una donna si è rivolta al programma di Canale 5 per evidenziare i suoi sospetti su Gisella sottolineando come anche il vescovo emerito di Civita Castellana abbia più volte partecipato agli incontri con Cardia.

"Gisella non ha nulla a che vedere con Dio - dice l'ex seguace a "Mattino Cinque News" -, io non ci sono più tornata da lei e conosco molte altre persone che si sono allontanate perché hanno percepito che non è una persona buona e per questo è bene starle lontano". E sul rapporto con l'ex vescovo Rossi, aggiunge: "Non so se la signora vada a messa, io sono stata anche al rosario organizzato dal vescovo - ha spiegato - alla fine di questo rosario in parrocchia, lui prese quella madonnina (si riferisce alla statuetta che avrebbe lacrimato e intorno alla quale i fedeli di Gisella si radunavano per pregare, ndr) e buttò malamente la statua all'interno del bagagliaio della macchina".

Nonostante questa scarsa attenzione per un oggetto che poco prima veniva venerato con un incontro di preghiera, ai fedeli che gli chiedevano un commento sul caso, il vescovo Rossi aveva risposto così: "Con tutta la situazione che stiamo vivendo in questo periodo, non volete che la Madonna pianga?". Intanto, il programma di Canale 5 ha provato ha intervistare il religioso. Rossi però non ha voluto rispondere alle domande.