Madonna di Trevignano, il "miracolino" della veggente: "La moltiplicazione della pizza, sfamai 25 persone con una fetta"

"Una teglia per quattro persone è bastata per sfamarne 25". Sono parole di Gisella Scarpulla, la presunta veggente della Madonna di Trevignano: in un'intervista con Alberto Caccialanza, studioso dei messaggi mariani, aveva parlato di un presunto miracolo avvenuto nella sua abitazione. Nel filmato, mostrato a "Mattino Cinque News", Gisella aveva spiegato di aver rivissuto una situazione molto simile al miracolo dei pani e dei pesci di cui si parla nel Vangelo, ma... con la pizza.

La moltiplicazione della pizza - "Una mia amica portò per me e mio marito una teglia di pizza molto piccola - aveva raccontato -, sarebbe potuta bastare per noi due e al massimo per altre due persone. In casa però eravamo in venti, massimo venticinque, e non solo è stata sufficiente a sfamare tutti ma è anche rimasta e l'abbiamo regalata". La veggente, nel suo racconto, non fa mai riferimento al termine miracolo ma dal suo discorso sembra si sia trattato comunque di un episodio fuori dal normale. "Non so come sia possibile: prendevano la fetta di pizza ma la pizza non diminuiva mai - aveva confermato a Caccialanza - anche noi siamo rimasti sconvolti a vedere quanto accadeva sotto i nostri occhi".

Gli altri presunti miracoli di Gisella - Non si tratta del primo presunto miracolo raccontato da Gisella Scarpulla nel corso degli anni e documentato da "Mattino Cinque News". Proprio negli ultimi giorni sono arrivate le testimonianze di ex seguaci della Madonna di Trevignano che parlavano di altri racconti da parte della veggente. Tra questi, il fatto che fosse rimasta incinta dello Spirito Santo, o di aver ricevuto le stigmate e aver ricevuto messaggi dalla Madonna o Gesù attraverso dei segni e delle scritte comparsi sui muri della sua abitazione.