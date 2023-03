Madonna di Trevignano, un'ex seguace: "Gisella disse di essere incinta dello Spirito Santo"

La vicenda della Madonna di Trevignano si arricchisce di nuovi dettagli. Una ex seguace di Gisella Cardia, diventata nota per aver rivelato di parlare con la Madonna, racconta a "Mattino Cinque News" che "Gisella ci disse che era incinta. Però la cosa strana è che lei in Quaresima non aveva rapporti sessuali col marito. Era incinta perché voluto dal cielo".

Non sono parole isolate, altre persone hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla gravidanza della veggente alla trasmissione di Canale 5. "Il bambino sarebbe dovuto nascere l'8 di dicembre del 2017, giorno dell'Immacolata Concezione, - continua ancora l'ex seguace della veggente -, sarebbe stato un maschio di nome Emanuele e sarebbe stato figlio dello Spirito Santo".

Il racconto continua con altri dettagli che fanno discutere e alimentano le polemiche: "Gisella ci aveva raccontato che aveva fatto delle ecografie, da dove si vedeva che l'utero cresceva, ma che dentro non si vedeva nulla e che i medici non riuscivano a spiegarlo perché all'interno c'era una materia di spirito e non terrena".