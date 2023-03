Madonna di Trevignano, Gisella Cardia: "Lacrime dalla statuina prima bianche poi di sangue"

Madonna di Trevignano. Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, torna a parlare ai microfoni di "Mattino Cinque News: "Avevo acquistato la statuina a Medjugorje e dopo qualche tempo ho visto lacrime dal volto prima bianche poi di sangue", dice la veggente. "Ha iniziato prima a trasudare, poi a bagnarsi di lacrime".

Alla domanda su quante statuine della Madonna lacrimino a Trevignano Gisella Cardia non esclude che possano essere più di una: "Una statuina ha pianto una lacrima perché voleva mostrarsi e far capire che era gioiosa di avere tutti quanti in ginocchio nella preghiera, è successo solo una volta tempo fa", dice la veggente.

Complice il clamore mediatico cresce l'attesa per il prossimo 3 aprile quando un consistente gruppo di fedeli in arrivo anche dall'estero è atteso a Trevignano per una nuova apparizione secondo le indicazione fornite da Gisella. "La Madonna mi diceva più volte il tre e ho capito che si trattava del giorno e dell'ora".