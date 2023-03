Madonna di Trevignano, uno scultore svela il trucco: "Ecco come far lacrimare le statue"

"Mattino Cinque News" torna a occuparsi della Madonna di Trevignano Romano. Stavolta l'inviato del programma di informazione di Canale 5 ha intervistato uno scultore per capire se è possibile far "piangere le statue" in maniera artificiosa.

La tecnica per far piangere le statue - "Basta realizzare una micro cavità nell'occhio e inserirvi una sostanza" spiega l'artista, sottolineando che, per non far vedere il foro, basta poi coprirlo con della polvere di marmo. "Le madonnine, in genere, sono fatte di un materiale composito. In quel caso, per inserire qualcosa all'interno, basta creare un vuoto negli stampi", continua l'uomo, cui viene sottoposta una statua che avrebbe pianto una volta sola. "Le stesse sostanze coloranti potrebbero essere state preparate per ottenere quello scopo. Gli occhi, la pupilla e l'iride sono stati dipinti: con che cosa, io non lo so".

Le lacrime della Madonna di Trevignano - La Madonna di Trevignano, quella in casa di Gisella Cardia, la veggente diventata un punto di riferimento per folle di fedeli, piangerebbe un misto di acqua e sangue. A confermarlo, direttamente l'ex imprenditrice, sempre ai microfoni di "Mattino Cinque News" dopo l'esplosione del caso mediatico nel corso delle ultime settimane: "Avevo acquistato la statuina a Medjugorje e dopo qualche tempo ho visto lacrime dal volto prima bianche poi di sangue".

La prossima apparizione - Non solo, perché la stessa statua, da cinque anni a questa parte, ogni tre del mese, le parlerebbe: "La Madonna mi diceva più volte il tre e ho capito che si trattava del giorno e dell'ora". Proprio per questo, il prossimo tre aprile, complice anche il clamore dell'ultimo periodo, è previsto nella cittadina laziale l'arrivo di un ingente numero di fedeli.