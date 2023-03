Madonna di Trevignano, trovata una quarta statua che "versa lacrime"

"Mattino Cinque News" continua a occuparsi della Madonna di Trevignano Romano. Pare, infatti, che nella cittadina laziale, oltre alla statua in casa di Gisella Cardia, l'ex imprenditrice ora veggente, diventata un punto di riferimento per folle di pellegrini, ce ne siano altre tre che piangerebbero.

La quarta, in particolare, si troverebbe a casa di un'ex amica di Cardia, che, però, davanti all'inviato del programma di Canale 5, reagisce in malo modo. Prima negando, poi mettendo in dubbio ("Lo so io quello che c'è dentro a casa mia"), infine cacciando il giornalista dalla propria abitazione. "Vai via, tanto da me non tiri fuori una parola", dice innervosita al reporter. "Vai o ti tiro un pezzo di legno".

Intanto, complice anche il clamore mediatico di queste ultime settimane, cresce l'attesa per il prossimo tre aprile, quando un consistente gruppo di fedeli in arrivo anche dall'estero è atteso a Trevignano. Cardia, infatti, sostiene che, da cinque anni a questa parte, ogni tre del mese la propria Madonna le parlerebbe, oltre a piangere lacrime di sangue.