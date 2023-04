Trevignano Romano, le immagini della presunta apparizione della Madonna alla veggente

Lunedì 3 aprile Trevignano Romano è stata presa d'assalto dai fedeli che si sono riuniti per assistere al messaggio della Vergine a Gisella Cardia, l'ex imprenditrice che si è autoproclamata veggente e che afferma di vedere e parlare con la Madonna. La storia delle presunte apparizioni va avanti da anni e si ripeterebbe ogni 3 del mese. "Pomeriggio Cinque" ha mostrato le immagini della celebrazione della santa messa sul lago di Bracciano e del momento della presunta estasi della sedicente veggente.

Il messaggio della Madonna - Durante la celebrazione della messa, alla quale erano presenti sei sacerdoti e numerosi fedeli, la veggente Gisella Cardia così come annunciato in precedenza ha ricevuto il messaggio della Vergine. "Figli miei, grazie per essere qui nella preghiera e per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore". Gisella Cardia legge il messaggio e si fa da portavoce della Madonna. "Figli amati - continua la veggente - questo è il momento e il tempo della scelta. Vi chiedo da madre addolorata: scegliere Dio. Figli, i fili delle tenebre vi stanno attanagliando. Ricordate che la sofferenza offerta sarà grazia. Abbiate il coraggio della fede, ma senza indietreggiare. E come soldati armatevi del santo rosario e camminate, io vi sarò sempre accanto. La resurrezione è vicina, non temete, non temete nulla. Figli siate sempre vicini ai sacramenti", conclude.

La testimonianza di Paolo Brosio - Anche Paolo Brosio ha partecipato alla messa e al momento della presunta apparizione. Non è la prima volta per il giornalista che ha dichiarato di avere assistito all'estasi di Gisella anche nel 2016 e di aver visto la Madonna di Trevignano lacrimare acqua e sangue. "Oggi c'erano tantissimi fedeli e cinque, sei sacerdoti che si sono riuniti in preghiera. Già questo rappresenta un bel segnale", considera il giornalista intervistato a Canale 5. Brosio poi descrive il momento dell'estasi di Gisella Cardia. "Durante il rosario c'è stato il momento della presunta estasi di Gisella. Sospesa la preghiera, la Madonna ha comunicato il suo messaggio a Gisella che, a sua volta, lo ha letto ai fedeli", conclude il giornalista.