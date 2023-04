Madonna di Trevignano, prevista oggi l'apparizione ma il paese è spaccato tra scettici e fedeli

C'è grande attesa per l'apparizione della Madonna di Trevignano Romano: oggi 3 aprile, infatti, sarebbe infatti previsto il messaggio della Vergine alla sedicente veggente Gisella Cardia che, ormai da diversi anni, dice di avere un contatto diretto con la Madonna ogni 3 del mese. Per questo, visto anche il clamore mediatico delle ultime settimane, nel borgo sul lago di Bracciano sono arrivati tantissimi fedeli che attendono di assistere alla manifestazione.

Tuttavia, il paese è spaccato tra fedeli e scettici. "Non credo alla Madonna che piange, alle stigmate o alle apparizioni - dice una donna del posto a "Mattino Cinque News" -, credo solo alla Madonna che sta in Chiesa". "Sono previsti decine di pullman" dice invece un uomo. Il grande afflusso di fedeli, però, porta anche un grande indotto economico: "Un po' di lavoro in più c'è - spiega un albergatore -, questa storia ha portato un bel po' di persone".