Madonna di Trevignano, un fedele: "Quando è arrivata la veggente Gisella la statua ha iniziato a lacrimare"

A pochi giorni dalla presunta apparizione della Madonna di Trevignano, arriva una nuova testimonianza sul conto della veggente Gisella Cardia. A "Pomeriggio Cinque" un fedele dichiara di aver assistito a un evento straordinario proprio alla presenza della veggente che più volte ha rivelato di vedere e parlare con la Vergine. "Quando è arrivata Gisella la statua della Madonna ha iniziato a lacrimare", racconta l'uomo intervistato a Canale 5.

La nuova testimonianza - Ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" un fedele descrive la lacrimazione di una statua della Vergine in presenza di Gisella Cardia. L'uomo racconta di aver acquistato, insieme ad altri fedeli, alcune statue della Madonna, tempo prima in un negozio in Vaticano. "Io e altri fedeli abbiamo un gruppo di preghiera in una chiesa qui a Roma. Ci incontriamo anche a casa di ciascuno, a turno, dove facciamo il rosario e poi ci intratteniamo per cena", spiega l'uomo che poi racconta l'incontro con Gisella. "Una sera abbiamo invitato anche Gisella. Quella sera arrivò in ritardo mentre tutti eravamo già in casa. La statua della Madonna era poggiata sul tavolo e durante il rosario, alla presenza di Gisella, ha lacrimato. Sette otto lacrime. La proprietaria di casa asciugava la lacrima e subito ne scendeva un'altra", conclude il fedele che poi spiega che la stessa statua avrebbe lacrimato solo in quell'occasione.

L'apparizione della Madonna ogni giorno 3 del mese - Lunedì 3 aprile Trevignano Romano è stata presa d'assalto dai fedeli che si sono riuniti per assistere al messaggio della Vergine a Gisella Cardia, l'ex imprenditrice che si è autoproclamata veggente e che afferma di vedere e parlare con la Madonna. La storia delle presunte apparizioni va avanti da anni e si ripeterebbe ogni 3 del mese. "Pomeriggio Cinque" ha mostrato le immagini della celebrazione della santa messa sul lago di Bracciano e del momento della presunta estasi della sedicente veggente.

Durante la celebrazione della messa, alla quale erano presenti sei sacerdoti e numerosi fedeli, la veggente Gisella Cardia così come annunciato in precedenza ha ricevuto il messaggio della Vergine che ha poi letto ai fedeli.