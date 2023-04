Madonna di Trevignano, sui social interrotta la diretta della presunta apparizione

Come ogni giorno 3 del mese, anche lo scorso 3 aprile si sarebbe puntualmente verificata l'apparizione della Madonna di Trevignano Romano: la Vergine avrebbe lasciato alla sedicente veggente Gisella Cardia il suo messaggio, come ormai avviene da diversi anni. La vicenda ha sollevato un grande clamore mediatico nelle ultime settimane e ciò ha fatto sì che nel campo delle apparizioni ci fossero un gran numero di persone, tra fedeli e non, incuriositi da questa storia. Tuttavia, come ricostruito da "Mattino Cinque News", ci sarebbero delle diversità rispetto alle ultime apparizioni della Vergine.

Madonna di Trevignano, i dubbi sull'apparizione - Secondo quanto ricostruito dal programma di Canale 5, infatti, la diretta social della pagina dell'associazione non si sarebbe svolta come di consueto. La diretta sarebbe stata interrotta proprio nel momento in cui la Madonna sarebbe apparsa alla sedicente veggente Gisella: tra le 15.03 e le 15.06. Non si conoscono i veri motivi dietro all'interruzione, ma quel che è certo è che i fedeli della Madonna di Trevignano hanno cercato in tutti i modi di "proteggere" il luogo dell'apparizione da occhi indiscreti. Non è stato possibile, far entrare nel campo delle apparizioni, telecamere: per questo le uniche immagini sull'apparizione del 3 aprile sono state girate dagli smartphone. Inoltre, proprio pochi minuti prima della presunta apparizione, un gruppetto di fedeli ha creato un cordone umano proprio per far in modo che le telecamere presenti al di là della recinzione del campo - distante un paio di chilometri da luogo in cui la Vergine Maria si manifesterebbe - non riuscissero a carpire il momento.