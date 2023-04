Madonna di Trevignano, l'ex amico di Gisella: "Le ho fatto bonifici per 123mila euro"

"Bonifici per 123mila euro", a tanto ammonterebbe la cifra che un ex amico di Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, racconta a "Mattino Cinque News" di aver versato per favorire il culto della Madonna di Trevignano. "Era nata un'amicizia forte e il marito mi rassicurò sul fatto che quei soldi sarebbero serviti per la recinzione e l'acquisto di panche da mettere nel campo delle apparizioni", dice l'uomo, "Il marito mi ha nominato direttore dei lavori ma con qualche autorizzazione visto che sulla collina non si può mettere nemmeno un fiore?", si domanda.

Nonostante il vincolo paesaggistico persistente sull'area delle presunte apparizioni mariane, il marito di Gisella Cardia aveva acquistato il cartello che segnala l'inizio dei lavori nel cantiere. "Il primo giorno mi sono recato sul luogo dei lavori, doveva venire una ditta di Latina e invece ho trovato solo due operai. Mi sono sentito raggirato", commenta l'ex amico della sedicente veggente che da giorni ha fatto perdere le sue tracce.