Incidente Roma, le sfide social degli Youtuber

Cinquanta ore alla guida senza mai scendere dall'automobile. Sarebbe questa la sfida social dei TheBorderline che è costata la vita a un bambino di cinque anni a Casal Palocco (ROMA) a seguito dello schianto di una Lamborghini, l'auto guidata dagli youtuber, contro la Smart su cui viaggiava la madre della vittima, insieme ai suoi due figli. Sfide condivise sui social per raggiungere quante più visualizzazioni possibili e aumentare i guadagni. "Mattino Cinque", nella puntata del 19 giugno, mostra alcuni dei filmati nei quali i giovani youtuber raccontavano come è possibile vivere in auto per tante ore di seguito senza mai fermarsi.

Già lo scorso anno i ragazzi avevano lanciato una challenge supportata da uno sponsor a bordo di una Fiat 500. Sei mesi fa, avevano già sperimentato la guida per 50 ore di seguito ma a bordo di una Tesla. "Ci risiamo, ragazzi guardate abbiamo il 13% di batteria", raccontava il conducente Matteo di Pietro lo stesso adesso indagato per omicidio stradale. Il giovane, costantemente ripreso racconta le sfide incontrate in strada durante il percorso. "Ho la schiena distrutta, mi fa male qualsiasi cosa", dichiarava alla fine della challenge. Ma le sfide, nel corso degli anni, sono state tantissime e non solo al volante. Tra queste: "24 ore sulla mini zattera"; "10 appuntamenti in 24 ore"; "Vivo 50h in una scatola di cartone"; "24h in mezzo al mare". E ancora: "Sopravvivo 24h nella foresta"; 24H sulla Ruota Panoramica senza scendere"; "Sopravvivo 50h in isolamento".

A qualche giorno dall'incidente, il gruppo di creatori di contenuti video sui social ha annunciato in un video di voler interrompere le attività. "L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per la vittima". "I The Borderline - recita infine il messaggio - esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima".