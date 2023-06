Incidente Roma, gli Youtuber chiudono il canale: "Moralmente impossibile proseguire"

L'ultimo messaggio del gruppo TheBorderline: "La tragedia accaduta è talmente profonda che interrompiamo ogni attività. Il nostro pensiero è solo per la vittima"

"L'idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo interrompe ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per la vittima".

Il gruppo di creatori di contenuti video sui social ha così annunciato in un video di voler interrompere le attività. "I The Borderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima", recita ancora il messaggio.

Il canale YouTube dei TheBorderline era stato aperto nel 2020, intercettando nel giro di tre anni milioni di utenti della rete e circa 600mila iscritti.