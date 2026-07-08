La Spezia, giocano a carte e si riposano sull'erba ai giardini pubblici: multa da 200 euro a testa

"Nella nostra città migliaia di lavoratrici e lavoratori immigrati, in particolare provenienti dal Bangladesh, garantiscono ogni giorno il funzionamento del comparto della cantieristica navale e di altri settori essenziali dell'economia locale - prosegue la nota di Rifondazione Comunista -. Sono persone che svolgono lavori durissimi, spesso con orari massacranti e in condizioni di precarietà, e che troppo frequentemente subiscono discriminazioni nell'accesso ai servizi, ai trasporti e agli spazi della città. Colpire con sanzioni così pesanti chi, dopo una giornata di lavoro, si ritrova in un giardino pubblico per trascorrere qualche ora in compagnia significa scegliere ancora una volta la strada della repressione invece di quella dell'inclusione e della convivenza".