Una bravata tra ragazzi si è trasformata in un intervento della polizia locale e in una multa per i genitori. Protagonisti alcuni minorenni che, nel tardo pomeriggio del 30 aprile scorso a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, hanno lanciato gavettoni dalla finestra di casa al sesto piano. Alcuni passanti, colpiti o sfiorati dai sacchetti d'acqua piovuti dall'alto, hanno immediatamente allertato la polizia locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto a terra cinque gavettoni esplosi sull'asfalto. Un dettaglio che ha subito fatto intuire la pericolosità del gesto, considerata l'altezza del lancio.