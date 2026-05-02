Monza, lanciano gavettoni dal sesto piano: genitori multati per la bravata dei figli
Segnalazioni dei passanti e telecamere incastrano i responsabili: 50 euro di sanzione per mamma e papà
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Una bravata tra ragazzi si è trasformata in un intervento della polizia locale e in una multa per i genitori. Protagonisti alcuni minorenni che, nel tardo pomeriggio del 30 aprile scorso a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, hanno lanciato gavettoni dalla finestra di casa al sesto piano. Alcuni passanti, colpiti o sfiorati dai sacchetti d'acqua piovuti dall'alto, hanno immediatamente allertato la polizia locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto a terra cinque gavettoni esplosi sull'asfalto. Un dettaglio che ha subito fatto intuire la pericolosità del gesto, considerata l'altezza del lancio.
Le telecamere hanno individuato l'appartamento
Determinanti per risalire ai responsabili sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, unite alle testimonianze dei residenti, grazie alle quali gli agenti sono riusciti a individuare con precisione l'appartamento da cui erano partiti i lanci. Una volta saliti al sesto piano, hanno bussato alla porta dell'abitazione segnalata.
All'interno dell'appartamento si trovavano i genitori e i figli minorenni. Sono stati proprio i ragazzi ad ammettere di aver lanciato i gavettoni in strada, descrivendo l'accaduto come una semplice bravata. Un gesto che, però, viste le circostanze e l'altezza da cui sono stati lanciati gli oggetti, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per chi si trovava a passare sotto il palazzo.
La sanzione ai genitori
La polizia locale ha deciso di sanzionare mamma e papà, ritenuti responsabili del comportamento dei figli. La multa, pari a 50 euro, è stata comminata per violazione del regolamento di polizia urbana. A pesare sulla decisione degli agenti è stata soprattutto la pericolosità del gesto: lanciare oggetti, anche se pieni d'acqua, da un'altezza così elevata rappresenta un rischio concreto per l'incolumità pubblica.