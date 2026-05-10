Giocare a racchettoni in spiaggia costa caro: la Cassazione condanna padre e figlia

La Cassazione però ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l’intervento chirurgico subito dalla vittima dimostrava la gravità della lesione e che esisteva un chiaro legame tra il colpo ricevuto e i danni riportati. I giudici hanno inoltre evidenziato la sofferenza fisica e psicologica subita dal bagnante, confermando così il risarcimento e aggiungendo per i due imputati una sanzione di 3mila euro ciascuno e il pagamento delle spese processuali.