Multata per aver preso il sole in topless, la testimonianza: "Umiliante, troppa ipocrisia"

Multata per "comportamenti offensivi alla pubblica decenza", la donna spiega quanto accaduto: "Mi sono addormentata quando dal ponte mi hanno urlato contro. È stato umiliante. Non so chi abbia chiamato i vigili, sta di fatto che dopo aver preso una multa di centocinque euro ora non mi metto più in topless. Ho paura e non so neanche cosa si può fare o cosa no e quindi evito". A intervenire a "Morning News" è anche il legale della donna, Carlo Monai: "Contestiamo il fatto che era sola, senza turbare la pubblica decenza. Non ci sono state specifiche contestazioni nel verbale iniziale o nell'ordinanza ingiuntiva che esplicitino in cosa si sarebbe mai concretizzata questa violazione della pubblica decenza. Si cita che la signora si presentava distesa sul suo asciugamano indossando solo un perizoma" conclude.