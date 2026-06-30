Udine, multata per aver preso il sole in topless sul fiume: "In Italia tanta ipocrisia"

A Cividale del Friuli (Udine), una 55enne brasiliana che risiede in Italia - dove lavora come badante - da più di trent'anni, Maria José Bordalo Nunes, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando sul posto sono arrivati i vigili urbani e le hanno fatto una multa per "comportamenti offensivi della pubblica decenza" perché, riporta il Corriere della Sera, che ha intervistato la donna, Bordalo Nunes "avrebbe lasciato scoperte le parti intime indossando solo un perizoma di colore nero in luogo aperto ed esposto al pubblico, visibile dalla pubblica via in particolare dalla panoramica del Ponte del Diavolo". La donna, che avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, ha fatto ricorso: il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace. "Quel giorno non c'era nessuno in strada: né bambini, né anziani, neanche un cane. Mi sono levata la parte superiore del costume e mi sono messa a prendere il sole. Nessun cartello lo vietava", ha raccontato Bordalo Nunes al quotidiano.
Il racconto della donna
La donna ha poi spiegato di essersi addormentata e, successivamente, di aver sentito "gente che urlava dal ponte come se volesse svegliarmi". "Poco dopo vedo i vigili con i piedi nell'acqua - ha aggiunto -. Vogliono che mi vesta e che vada con loro al Comando. Io chiedo come mai. Loro mi spiegano che in quel punto non si può fare il bagno, né stare in topless. Non me l'aspettavo proprio. Io sono abituata a stare senza il costume superiore sia in spiaggia sia in piscina. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Quel 4 giugno i vigili mi riprendono: per loro io dovevo informarmi meglio. A quel punto dico che avrei chiesto informazioni al mio avvocato". Secondo Bordalo Nunes "sicuro qualcuno è passato da lì e ha chiamato i vigili per fare la segnalazione. In questo Paese alcune persone non sono ancora pronte a vedere una donna che si sente libera di mostrare il proprio corpo. Per me stare in topless significa libertà e senso di benessere".
Quando la giornalista del Corriere ha sottolineato che "in Italia nessuna legge vieta il topless. Anche la Cassazione lo ha confermato", Bordalo Nunes ha risposto: "In Brasile, invece, il topless non è permesso, eppure la popolazione brasiliana è molto più avanti su pudore e tabù. In Italia noto tanta ipocrisia. Io protesto per una questione di principio: come mai ai Pride le persone possono sfilare senza indumenti e io non ho il diritto di prendere il sole senza il costume superiore?".
La donna si è detta dispiaciuta per la situazione e ha dichiarato che ora prende "il sole in topless ma con molta, molta paura. Resto estremamente nascosta". Per quanto riguarda la conclusione della vicenda, Bordalo Nunes ha affermato che spera "di avere ragione, ma non sono per niente ottimista".