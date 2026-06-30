Udine, multata per aver preso il sole in topless sul fiume: "In Italia tanta ipocrisia"

La donna ha poi spiegato di essersi addormentata e, successivamente, di aver sentito "gente che urlava dal ponte come se volesse svegliarmi". "Poco dopo vedo i vigili con i piedi nell'acqua - ha aggiunto -. Vogliono che mi vesta e che vada con loro al Comando. Io chiedo come mai. Loro mi spiegano che in quel punto non si può fare il bagno, né stare in topless. Non me l'aspettavo proprio. Io sono abituata a stare senza il costume superiore sia in spiaggia sia in piscina. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Quel 4 giugno i vigili mi riprendono: per loro io dovevo informarmi meglio. A quel punto dico che avrei chiesto informazioni al mio avvocato". Secondo Bordalo Nunes "sicuro qualcuno è passato da lì e ha chiamato i vigili per fare la segnalazione. In questo Paese alcune persone non sono ancora pronte a vedere una donna che si sente libera di mostrare il proprio corpo. Per me stare in topless significa libertà e senso di benessere".