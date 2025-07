Taranto, scoppia il caso topless: sulla spiaggia di Borraco è bufera tra famiglie e donne nude

Il naturismo in Italia non è vietato, ma è soggetto a limitazioni. Le leggi nazionali non contemplano un reato specifico per chi pratica il nudismo, ma prevedono sanzioni se il comportamento "offende il comune senso del pudore" o avviene in luoghi non autorizzati. Per evitare contestazioni, esistono spiagge ufficialmente riconosciute per il naturismo, solitamente segnalate con cartelli e regolamenti comunali. La spiaggia di Borraco, tuttavia, non rientra tra queste aree. Questo elemento alimenta le polemiche e apre la strada a possibili sanzioni, qualora le autorità decidessero di intervenire per tutelare la sensibilità dei bagnanti.