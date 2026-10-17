Culle sempre più vuote in Italia: in 10 anni 130mila nascite in meno

In Italia le culle sono sempre più vuote e intanto il Paese continua a invecchiare. Una fotografia allarmante quella che emerge dai dati PwC e Istat presentati in queste ore a Napoli nel corso del Forum della famiglia e della natalità. Ad allarmare il numero dei nuovi nati nel 2024, raffrontati con quelli del 2014: in 10 anni ben 130mila nascite in meno. Ma nel nostro Paese non solo sono in calo le nascite. Le stime indicano anche una tendenza all'invecchiamento: secondo i dati gli over 65, che oggi sono il 25% della popolazione, nel 2050 saranno il 35%.