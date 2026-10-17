La fotografia del Paese

Culle sempre più vuote in Italia: in 10 anni 130mila nascite in meno

Nel corso del Forum della famiglia e della natalità a Napoli, presentati i dati PwC e Istat: mentre i nuovi nati diminuiscono il Paese continua a invecchiare 

17 Ott 2026 - 15:01
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In Italia le culle sono sempre più vuote e intanto il Paese continua a invecchiare. Una fotografia allarmante quella che emerge dai dati PwC e Istat presentati in queste ore a Napoli nel corso del Forum della famiglia e della natalità. Ad allarmare il numero dei nuovi nati nel 2024, raffrontati con quelli del 2014in 10 anni ben 130mila nascite in meno. Ma nel nostro Paese non solo sono in calo le nascite. Le stime indicano anche una tendenza all'invecchiamento: secondo i dati gli over 65, che oggi sono il 25% della popolazione, nel 2050 saranno il 35%. 

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Il calo delle nascite in Italia

 Per quanto riguarda la natalità, dal 2014 al 2024 le nascite in Italia sono calate del 26%, da circa 500 mila a circa 370 mila. Rispetto al 2008, anno record degli anni Duemila (576mila nascite), il calo supera il 35%. La denatalità, fotografata secondo gli studi, si traduce ovviamente in un calo della popolazione: in Italia gli abitanti sono già diminuiti del 2,3% dal 2014.

Il Paese invecchia

 E mentre le culle si svuotano, il Paese invecchia. I dati analizzati a livello nazionale indicano che oggi gli over 65 sono il 25% della popolazione, nel 2050 saranno il 35%. Mentre i ragazzi fino a 14 anni scenderanno, allo stesso anno, all'11%. Già oggi ci sono 216 anziani ogni 100 giovanissimi; nel 2050 saranno 339.

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Le conseguenze delle culle sempre più vuote

  Le conseguenze ricadono diversi settori tra cui il lavoro, le pensioni e il welfare. Ogni 100 occupati ci sono già 62 pensionati, e per ogni 100 persone vicine alla pensione ci sono solo 64 giovani pronti a sostituirle: meno lavoratori e lavoratrici significa meno contributi per pagare pensioni e servizi.

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Ma il desiderio non è scomparso

 Eppure, il desiderio di figli in Italia non è scomparso: il 68% delle donne tra i 25 e i 34 anni dichiara di avere difficoltà ad avere i figli che in realtà desidererebbe. A frenare le aspettative e i desideri sono reddito, casa e lavoro.

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