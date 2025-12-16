Istat: 3mila vittime in incidenti stradali nel 2024, oltre 173mila sinistri

Sono 3mila le vittime degli incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2024, 230mila le persone rimaste ferite, e oltre 173mila sono stati complessivamente i sinistri. I dati sono stati riferiti durante l'evento dell'Istat dedicato agli incidenti stradali in Italia, che è in corso stamattina nell'Aula Magna dell'Istituto nazionale di statistica. Per quanto riguarda i costi sociali di questa piaga, si stima che ammontino a oltre 18 miliardi di euro riferiti agli incidenti stradali con lesioni e vittime, una cifra pari all'1% del Pil.