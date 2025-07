Istat: "Nel 2024 incidenti e morti sulle autostrade in aumento del 7%"

Sebbene in calo, rimane preoccupante la quota di bambini da 0 a 14 anni deceduti in incidenti stradali (entro il 30esimo giorno). Sono stati 29 le vittime giovanissime nel 2024, contro le 41 del 2023. Nonostante siano numerose le misure attuate per migliorare la sicurezza dei bambini in auto, anche supportate dalle indicazioni del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 (Pnss), le azioni di sensibilizzazione all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione in auto e quelle sanzionatorie non hanno ancora raggiunto l'esito sperato. Anche per quanto riguarda il dato dei feriti, questi sono in aumento soprattutto tra i giovanissimi tra i 15 e 17 anni (+15,7%) e tra i giovani nella fascia 18-19 anni (+13,6%). Tuttavia anche i 65-69enni e gli ultra 85enni registrano un aumento rispetto al 2019.