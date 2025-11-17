Incidenti stradali, in Africa un quarto delle vittime globali: costi pari al 2% del Pil

L'Unione Africana indica come priorità la diminuzione del numero di vittime e di feriti gravi, risultato da perseguire attraverso politiche dedicate e interventi strutturali. Tra questi figurano il potenziamento delle infrastrutture orientate alla sicurezza, l'adozione di standard più rigorosi per i veicoli, l'applicazione di pratiche più efficaci da parte degli utenti della strada e un miglioramento delle risposte in seguito agli incidenti. La ricorrenza annuale intende inoltre rendere omaggio a chi ha perso la vita negli incidenti, alle loro famiglie e alle comunità coinvolte. Allo stesso tempo, l'iniziativa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e ribadire gli impegni assunti a livello continentale e nazionale per riuscire a dimezzare entro il 2030 il numero di decessi e di feriti gravi provocati dagli incidenti stradali.