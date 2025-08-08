Intossicati da botulino, sequestro prodotto in tutta Italia: due indagati in Calabria

Sulle intossicazioni alimentari da botulino, segnalate in Calabria (un morto e nove ricoveri), la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un'inchiesta con due indagati disponendo il sequestro, su tutto il territorio nazionale, di un prodotto commerciale che sarebbe all'origine dei casi segnalati. Si tratta probabilmente di broccoli. Le intossicazioni sono state segnalate nel Cosentino e la Procura sta indagando per morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi. Altri casi di intossicazione da botulino in Sardegna, dove è morta una donna di 38 anni. Attivati dal ministero della Salute in Calabria e in Sardegna tutti i protocolli sanitari.