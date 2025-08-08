Intossicati da botulino, sequestro prodotto in tutta Italia: due indagati in Calabria

La Procura di Paola ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un 52enne napoletano che aveva mangiato un panino acquistato sul lungomare di Diamante. Nove i ricoverati. Attivati i protocolli sanitari del ministero della Salute in Sardegna e Calabria
Sulle intossicazioni alimentari da botulino, segnalate in Calabria (un morto e nove ricoveri), la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un'inchiesta con due indagati disponendo il sequestro, su tutto il territorio nazionale, di un prodotto commerciale che sarebbe all'origine dei casi segnalati. Si tratta probabilmente di broccoli. Le intossicazioni sono state segnalate nel Cosentino e la Procura sta indagando per morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi. Altri casi di intossicazione da botulino in Sardegna, dove è morta una donna di 38 anni. Attivati dal ministero della Salute in Calabria e in Sardegna tutti i protocolli sanitari.
Gli inquirenti puntano ad accertare se il prodotto sott'olio finito sotto la lente per la tossina sia effettivamente commerciale, come dichiarato nelle prime informazioni dei titolari dell'attività, oppure prodotto artigianalmente. Nel primo caso scatterebbe il sequestro immediato del prodotto industriale che però allo stato, secondo quanto si apprende non è stato ancora firmato.
Il dipartimento di Prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari in seguito ai due cluster di intossicazione da botulino in Sardegna e Calabria. E' stato garantito ai pazienti "l'accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita - dichiara il capo dipartimento Maria Rosaria Campitiello -. La rapidità dell'intervento è stata possibile grazie alla rete capillare della Scorta strategica nazionale antidoti e farmaci e alla collaborazione sinergica di tutti gli enti coinvolti".
I pm calabresi stanno accertando anche eventuali responsabilità mediche per la morte di di Sarno, che si era recato nella clinica privata di Belvedere Marittimo. Il 52enne aveva mangiato un panino con broccoli e salsiccia acquistato in un food truck sul lungomare di Diamante ed è poi morto in autostrada, all'altezza di Lagonegro, mentre stava rientrando a casa proprio per i malori accusati. Sulla salma del 52enne è stata disposta l'autopsia, affidata all'Istituto di medicina legale di Catanzaro.
Secondo quanto si apprende le due persone iscritte nel registro degli indagati sono i titolari dell'attività ambulante: il furgoncino è stato posto sotto sequestro.
Almeno altre sette persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato lo stesso alimento nella medesima attività: tra questi ci sono due 17enni di Roma, uno intubato e l'altro cosciente. Si contano in tutto nove ricoveri per intossicazione.
