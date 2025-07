Cagliari, intossicazione alimentare a una festa: 4 ricoverati, un 11enne gravissimo

Una serata di festa si è trasformata in un incubo per quattro persone, tra cui due minorenni, colpite da una grave intossicazione alimentare a Monserrato, nella Città Metropolitana di Cagliari. Tutti avevano mangiato in un chiosco che partecipava alla manifestazione di street food. Ora si trovano in condizioni critiche in diversi ospedali. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da botulino. Particolarmente grave la situazione di un 11enne, trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Gemelli di Roma.