Botulino, ecco cos'è

Il botulino, scientificamente Clostridium botulinum, il più noto tra i clostridi, - bacilli Gram-positivi formanti spore, - produttori di tossine botuliniche, è il microrganismo responsabile del botulismo, che è una malattia neuro-paralitica. In genere le tossine botuliniche, proteine globulari che si disattivano al calore, si possono trovare, principalmente sotto forma di spora, in molteplici ambienti, come il suolo, i sedimenti marini e lacuali, il pulviscolo atmosferico e gli alimenti. Per questo possono essere presenti direttamente anche nelle materie prime oltre che nei prodotti finiti. Possono rimanere quiescenti per lunghi periodi, anche decenni, e trasformarsi in cellule vegetative quando le condizioni ambientali diventano favorevoli.