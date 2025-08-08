Cagliari, intossicazione da botulino: muore una 38enne ricoverata da fine luglio

Per lo stesso episodio sono finite in ospedale 8 persone, e un 11enne è gravissimo
È morta per le improvvise complicazioni dopo il ricovero per una intossicazione da botulino. La donna, 38 anni, aveva mangiato guacamole in un chiosco alla Fiesta Latina di Monserrato, nell'hinterland di Cagliari, a fine luglio. Il decesso è avvenuto per complicazioni: le sue condizioni erano gravi ma ritenute stabili. Poi l'improvviso aggravarsi e il trasferimento dalla Rianimazione del Brotzu al Businco.
Per la stessa intossicazione da cibo etnico sono finite in ospedale otto persone, e un bambino di 11 anni è gravissimo al Gemelli di Roma. Sul caso sta indagando anche la Procura.
