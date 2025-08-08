Cagliari, intossicazione da botulino: muore una 38enne ricoverata da fine luglio

È morta per le improvvise complicazioni dopo il ricovero per una intossicazione da botulino. La donna, 38 anni, aveva mangiato guacamole in un chiosco alla Fiesta Latina di Monserrato, nell'hinterland di Cagliari, a fine luglio. Il decesso è avvenuto per complicazioni: le sue condizioni erano gravi ma ritenute stabili. Poi l'improvviso aggravarsi e il trasferimento dalla Rianimazione del Brotzu al Businco.