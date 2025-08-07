Cosenza, 4 intossicazioni alimentari: sospetto botulino, si temono altri casi

I ragazzini sono stati soccorsi e ricoverati dopo essersi sentiti male. Al momento non ci sono conferme di un'intossicazione da botulino, ma i medici hanno avviato i protocolli previsti in questi casi, sulla base delle notizie fornite dai familiari: i due ragazzi, dopo aver mangiato il panino, hanno infatti detto di avere la vista annebbiata e il vomito, e questo ha subito indotto i medici a ipotizzare che la causa fosse il botulino. Ai due pazienti in condizioni più gravi è stato iniettato il siero anti-botulino arrivato da Taranto.