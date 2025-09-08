Incidente sul lavoro a Monza, operaio muore schiacciato da un macchinario

Si tratta dell'ennesima tragedia: sempre oggi due operai sono deceduti a Torino e a Catania
Un operaio di 48 anni è morto all'interno di un'azienda che produce valvole industriali, a Monza. La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio dei tecnici intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e alla polizia. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Quando l'ambulanza è arrivata, il 48enne era già morto. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro: sempre oggi, 8 settembre, due persone sono morte a Torino e a Catania.
Sempre in Brianza, un operaio di 37 anni è caduto da un'impalcatura in un cantiere a Desio, riportando gravi ferite. A quanto emerso, l'uomo è precipitato per circa 10 metri, riportando traumi in tutto il corpo. Sono ancora da chiarire le cause dell'infortunio. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza, i vigili del fuoco, la Polizia locale e l'Ats. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza.
