Incidente sul lavoro a Monza, operaio muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 48 anni è morto all'interno di un'azienda che produce valvole industriali, a Monza. La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio dei tecnici intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e alla polizia. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Quando l'ambulanza è arrivata, il 48enne era già morto. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro: sempre oggi, 8 settembre, due persone sono morte a Torino e a Catania.