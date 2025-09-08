Catania, precipita da un'impalcatura: morto operaio

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Riposto, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un 40enne impegnato nell'ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un'impalcatura perdendo la vita sul colpo. Sul posto personale del 118 e carabinieri della locale stazione. Richiesto l'intervento dello Spresal e del Nil.