Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
inutili i soccorsi

Torino, cade dal cestello della gru: morto un operaio

Ferito un collega. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

08 Set 2025 - 09:00
© Istockphoto

© Istockphoto

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell'ordine. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

La vittima, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dal cestello di una gru che stava operando all'altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

Ti potrebbe interessare

torino
operaio morto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema