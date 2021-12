Torino, una gru crolla su un palazzo: morti due operai

Una gru è crollata su un palazzo in via Genova a Torino: secondo il 118 due persone hanno perso la vita. La prima è morta sul colpo, mentre la seconda, rimasta ferita in modo grave, è morta poco dopo: in entrambi i casi si tratterebbe di operai impegnati in lavori di ristrutturazione. Ci sono anche altri 3 o 4 feriti. E' la seconda volta in due mesi che un incidente del genere si verifica a Torino: a ottobre nessuno era rimasto ferito.