L'Aquila, crolla un fabbricato: morti due operai rimasti sotto le macerie

Due operai sono morti a San Pio delle Camere (L'Aquila) durante la demolizione di un fabbricato nel centro storico, nell'ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. Dopo il crollo della struttura i lavoratori sono rimasti bloccati sotto le macerie. In un primo momento i soccorritori avevano sentito i lamenti, confidando quindi di poterli salvare. Ma poi per i due non c'è stato nulla da fare.