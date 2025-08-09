Torino, portano operaio ferito in un prato per nascondere un incidente sul lavoro

Per nascondere un incidente sul lavoro hanno chiamato i soccorsi solo dopo avere portato in auto il ferito su un prato. Con questa accusa tre persone sono state denunciate dai carabinieri a Ciriè (Torino). Si tratta di due coniugi di 48 e 46 anni, titolari di un'azienda edile e proprietari della casa in ristrutturazione in cui è avvenuto l'incidente, e di un 48enne, direttore dei lavori. Sono tutti italiani. Il ferito, invece, è un 46enne romeno che prestava servizio in nero: i medici dell'ospedale di Ciriè, dove è stato portato, non hanno sciolto la prognosi, ma assicurano che non è in pericolo di vita.