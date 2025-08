Un uomo di 48 anni è morto in Brianza a causa di un incidente sul lavoro: stava caricando un camion in una azienda di Mesa, in provincia di Monza, quando è stato travolto da un muletto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale di Ats e personale sanitario. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduto poco dopo.