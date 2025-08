Incidente mortale nel Veneziano: operai cadono in una fossa biologica, inutili i soccorsi

La tragedia di Santa Maria di Sala si inserisce in una serie di incidenti mortali che, nelle ultime settimane, stanno scuotendo il Paese. Solo pochi giorni fa, a Napoli, tre operai hanno perso la vita precipitando da un montacarichi mentre lavoravano in un cantiere al Vomero. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento del dispositivo avrebbe causato la caduta nel vuoto, risultata fatale per i lavoratori. Un altro dramma si è consumato a Villadossola, in provincia di Verbania, dove un operaio di 31 anni è rimasto folgorato durante lo smontaggio di una piattaforma elevatrice: l'uomo avrebbe toccato accidentalmente un cavo dell'alta tensione, subendo un arresto cardiaco immediato. Anche in questi casi, i soccorsi sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto evitare l'esito tragico. Gli episodi hanno riacceso l'attenzione sulle misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, in particolare in contesti ad alto rischio come l'edilizia e la manutenzione impiantistica.