Un operaio di 31 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto a Villadossola (Verbania-Cusio-Ossola). L'uomo stava lavorando su una piattaforma a un'altezza di sei metri quando è rimasto folgorato. Il personale del 118, giunto sul posto, ha provato a rianimarlo a lungo, ma per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto