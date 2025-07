Operai morti a Napoli, erano senza caschi e cinture di sicurezza | Due lavoravano in nero

Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, coordinata dalla pm Stella Castaldo con il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Quattro, al momento, gli indagati: Vincenzo Pietroluongo, il titolare della ditta individuale per la quale lavoravano le vittime, il coordinatore per la sicurezza del cantiere, l'amministratore del condominio in cui erano in corso i lavori e il noleggiatore del montacarichi. Nel mirino ci sarebbe proprio il montacarichi e in particolare la struttura sulla quale si arrampica il cestello-cabina: l'ultimo tratto ha ceduto e la cabina si è ribaltata facendo precipitare gli operai. Gli inquirenti valuteranno tra l'altro se la struttura era idonea a sostenere il peso del cestello.