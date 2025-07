Napoli, ancora un dramma sul lavoro: a Pompei due operai precipitano da 15 metri, gravi

Due operai sono rimasti gravemente feriti mentre eseguivano lavori su un impianto di telecomunicazioni a Pompei, in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 28 luglio in viale dell’Unità d’Italia, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo quanto emerso, i due uomini si trovavano su un carrello elevatore a circa 15 metri di altezza quando, per cause ancora in fase di accertamento, il cestello ha ceduto facendo precipitare entrambi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. I feriti sono stati trasportati d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli: uno dei due operai è in prognosi riservata. L'incidente arriva a pochi giorni dalla tragica morte di tre lavoratori caduti da un ponteggio al Rione Alto di Napoli.