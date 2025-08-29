Logo Tgcom24
Precipita dal tetto del Comune: morto operaio nell'Imperiese

29 Ago 2025 - 12:34
© ansa

A Castel Vittorio, in provincia di Imperia, un operaio di 55 anni, che stava lavorando ad alcune manutenzioni sul tetto dell'edificio del Municipio, è morto dopo essere precipitato. Sul posto i soccorritori, 118 e vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo dell'uomo, caduto in un'intercapedine. Nonostante i tentativi di soccorso, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. I carabinieri sono al lavoro per verificare la dinamica dell'incidente e chiarire se siano state rispettate le normative sulla sicurezza. 

incidenti lavoro

