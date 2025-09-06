Schiacciato da trattore, 47enne muore in provincia di Campobasso

Tragedia nelle campagne di Guglionesi (Campobasso), dove un uomo di 47 anni ha perso la vita nel ribaltamento del suo trattore con cui stava arando. Il mezzo si sarebbe ribaltato a causa del cedimento di un avvallamento del terreno. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, che non lo hanno visto rientrare per pranzo e lo hanno trovato senza vita accanto al trattore ancora acceso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Termoli e Guglionesi e il sindaco Leo Antonacci, che ha confermato l'accaduto parlando di "una tragedia immane per la comunità".