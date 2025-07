Incendio mansarda a Torino, da Zippo prime ammissioni: "Sono stato io, mi vergogno"

Giovanni Zippo, 40 anni, è l'unico indagato per l'esplosione avvenuta il 30 giugno in una palazzina di via Nizza a Torino. Mentre si trova ancora ricoverato nel reparto Grandi Ustionati del Cto, ha ammesso informalmente di aver provocato l'incendio: "Sì, sono stato io, mi vergogno". Una confessione che arriva in un contesto delicato, dopo che l'uomo si era inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio. Nell'esplosione ha perso la vita Jacopo Peretti, 33 anni, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.