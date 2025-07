Scoppio in palazzina a Torino, l'uomo arrestato è ricoverato nel reparto grandi ustionati

L'arresto su ordinanza di custodia cautelare è avvenuto in seguito a una serie di testimonianze e anche alle riprese di alcune telecamere della zona dopo che i vigili del fuoco avevano trovato l'innesco capace di far saltare una parte del palazzo. Non sarebbe stata la prima volta, sembra emergere, che l'uomo entrava nel palazzo in quei giorni. Quella dell'uomo sarebbe stata una vendetta nei confronti di una donna che vive nel palazzo, con la quale aveva avuto dei rapporti sentimentali, e che al momento dello scoppio era assente. L'esplosione però ha causato un morto, Jacopo Peretti, 33 anni, per cui domenica nel suo paese d'origine, Mazzé (Torino), è stata celebrata una messa in memoria, in attesa del via libera della Procura per i funerali.