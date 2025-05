Immigrazione clandestina: 18 arrestati e indagati tra Ventimiglia e Nizza

La Polizia di Stato di Ventimiglia ha concluso l'operazione denominata "Scenic", un'attività investigativa in cooperazione con la Francia. Le polizie di Stato dei due Paesi hanno smantellato un'organizzazione di soggetti di origine straniera che favoriva l'immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese di Ventimiglia/Nizza. La polizia francese ha arrestato 6 persone a Nizza e le ha sottoposte alla misura cautelare in Francia. In Italia invece sono state fermate dalla polizia sette persone e sottoposte al provvedimento del divieto di dimora e una alla custodia cautelare in carcere. 5 gli arresti effettuati in flagranza di reato, questi erano degli autisti (passeur), quattro francesi tra cui una donna e un'ultima di tunisina.