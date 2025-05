Remigration Summit verso Gallarate, tensione per il raduno di destra | Il Pd: "Va vietato"

Gallarate, poco più di 50mila abitanti in provincia di Varese, "può essere una sede, ma ci sono anche altre location", dice il sindaco leghista Andrea Cassani, che lascia aperta anche la possibilità che l'incontro della discordia si svolga "in un impianto sportivo che non si trova nella nostra provincia". A deciderlo, sostiene ancora il primo cittadino, sarà "domani mattina la Prefettura", dove nella giornata di venerdì si è svolta una lunga riunione con le forze dell'ordine per il timore di problemi di ordine pubblico, anche alla luce delle contromanifestazioni già annunciate. Le transenne che da giovedì sera circondano il teatro comunale Condominio, vietando la sosta delle auto sino alle 19 di sabato, sono soltanto un indizio di quale potrebbe essere il luogo dell'appuntamento. "Gli organizzatori sono pronti anche a spostare il summit in un altra regione", si limitano a dire in Prefettura, a Varese. A sentire gli organizzatori l'evento è sold out da giorni. I partecipanti, provenienti da tutta Europa, hanno pagato il biglietto per esserci dai 49 euro della versione base ai 250 euro di quella premium.