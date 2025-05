Latina, va all'ufficio immigrazione con 50 grammi di hashish

La polizia della questura di Latina ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero, trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish in dosi già confezionate e presumibilmente destinate allo spaccio. L'uomo si è recato presso l'ufficio immigrazione della questura per procedere agli adempimenti correlati alla normativa sull'immigrazione regolare ma, durante l'attesa, ha inavvertitamente fatto cadere dalle tasche una bustina.



Lo straniero con atteggiamento visibilmente nervoso, ha tentato immediatamente di riprendere e nascondere quanto cadutogli dalle tasche, ma nel frattempo era stato notato da un poliziotto in servizio presso l'Ufficio. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare il contenuto della bustina, ovvero 50 grammi di hashish in varie dosi confezionate. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.